Grêmio: Torcedores invadem campo e destroem tudo, até o VAR (vídeo)

Uma série de cenas lamentáveis ocorreu logo após o apito final de Grêmio 1 x 3 Palmeiras, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim que o árbitro encerrou o jogo, torcedores da equipe gaúcha invadiram o gramado e, sem serem detidos pela polícia ou seguranças, iniciaram vandalismo.

Eles quebraram o monitor do VAR com socos e chutes, além de vários materiais promocionais da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e câmeras fotográficas.

O trio de arbitragem teve que sair correndo para o vestiário, assim como os jogadores das duas equipes.

O meia Raphael Veiga, inclusive, ainda concedia entrevista à beira do campo quando foi alertado sobre a situação, e interrompeu sua fala para escapar para a área mais segura da arena.

Imagens da TV Globo ainda mostraram torcedores de Grêmio e Palmeiras trocando socos na arquibancada.

Com isso, o Imortal deve ser denunciado pela procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e certamente perderá mandos de campo na reta final do Brasileirão.

O placar deste domingo foi simplesmente tenebroso para o Grêmio, que se afunda cada vez mais na zona do rebaixamento e vê a saída ficar cada vez mais difícil.

Agora, a distância para o Bahia, primeiro time fora do Z-4, é de 7 pontos, o que deixa a situação da equipe de Vagner Mancini cada vez mais desesperadora.

