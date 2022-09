Harry e Meghan fazem aparição surpresa com William e Kate em Windsor

De surpresa, o príncipe William, Kate Middleton, o príncipe Harry e Meghan Markle fizeram uma aparição em público neste sábado, 10. Os quatro foram vistos na frente do Castelo de Windsor. Lá, eles foram cumprimentar a população que prestava suas homenagens pela morte da Rainha Elizabeth II.

Eles observaram as flores e cartas que foram colocadas na frente do castelo. De preto em respeito ao período de luto, os príncipes e suas esposas desceram de um carro na entrada da propriedade e caminharam até a área com a população.

De acordo com o palácio real, William e Kate decidiram ir cumprimentar a população e convidaram Harry e Meghan para o momento. Uma fonte declarou que William considerou que o momento foi uma importante demonstração de união em um momento difícil para a família.

Vale lembrar que Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos com os filhos há pouco tempo. Eles estavam na Europa para compromissos quando receberam a notícia sobre a saúde fragilizada da rainha. Harry chegou à Escócia poucas horas após a morte da avó. Assim, eles devem permanecer no Reino Unido até o final do funeral – que vai acontecer em 19 de setembro.

