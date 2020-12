Hauache Pioneiro e Dudu – Dinossauro da TV Amazonense

Por Dudu Monteiro de Paula

Olá, Salve, Salve!

Ano 1965. Surge em Manaus a TV A CABO.

Iniciativa da família HAUACHE. Cabo mesmo, que passava de poste em poste e entrava nas casas dos Manauenses.

O primeiro teste foi em nossa casa, na rua Belém, 544 – Adrianópolis. Três câmeras e dez monitores. As câmeras foram colocadas em um salão e há duzentos metros em um muro, ficaram os monitores.

À época, nos clubes tradicionais existia como preparação ao futuro, grupos da juventude. O do Olímpico era coordenado por Pedrinho Aguiar e Ednelza Sahdo, com um show muito “legal”.

No show, imitava um cantor famoso: Louis Armstrong. Por causa disso, fui convidado a participar da inauguração da TV no Amazonas.

Os cabos eram, continuamente, cortados pelo cerol das linhas dos papagaios de papel e a manutenção era muito cara.

Em 1969, os HAUACHE foram os primeiros a transmitir o Sistema Globo de Televisão, através da TV AJURICABA, que tomou conta da audiência.

Em virtude da transição da Globo para a TV Amazonas, trabalhei por um período na TV AJURICABA. Momento que a TV AJURICABA se transformou em Rede Brasil Norte (RBN) e passou a transmitir a REDE MANCHETE.

Em outra passagem interessante, estava nos Estados Unidos, com o Atleta do Amazonas ÁLVARO HONÓRIO e produzi a primeira reportagem internacional de uma TV amazonense com o repórter LUIS CARLOS AZENHAS para o Brasil: contamos a História do Seu Álvaro, que concluiu a MARATONA DE NOVA YORK em terceiro lugar na idade dele.

Trabalhando na TV AMAZONAS, que transmitia REDE BANDEIRANTES, por força do destino, recebi a ligação do LUCIANO DO VALE, solicitando imagens da final BRASIL e ARGENTINA do sul-americano de Handball, que acontecia em Manaus, junto aos primeiros jogos pan-americano da modalidade com oito países.

Assim, quis a natureza, que eu fosse o repórter das primeiras imagens enviadas do desporto, do Amazonas para o BRASIL.

Chegou a era do satélite. Antes disso, a programação chegava por avião e era reproduzida na Rede Amazônica, que já era Rede Globo.

O Faustão fazia sua estreia na Globo, com um programa via satélite aos domingos, das capitais brasileiras. O primeiro foi em MANAUS (olha eu aí de novo)!

Durante a semana com a direção do Faustão, decidimos que a transmissão seria da Praça São Sebastião em frente ao Teatro Amazonas. Na abertura apresentei um cidadão que comia vidro.

Com uma arrara em meu ombro, uma Jiboia de uns três metros apareceu no vídeo. Expliquei ao Faustão, que eram animais do CIGS e acostumados com o homem.

Em dado momento, os soldados saíram para o lado errado e uma onça mordeu a cobra “AO VIVO”. “Longos” três minutos de tensão. Assim foi minha estreia via satélite para o Brasil, no DOMINGÃO DO FAUSTÃO.

Lamentavelmente, a cobra morreu infeccionada com a mordida. Respondemos um processo, movido pelas Instituições de Proteção aos Animais, mas provamos que foi um terrível acidente: uma esteia EXPLOSIVA na audiência e nos problemas.

Ufa! Quis Deus que eu estivesse em momentos marcantes da televisão no Amazonas!

Graças a família HAUACHE, que ainda está no veículo Televisão, a TV entrou no meu sangue e virou profissão.

A família HAUACHE colocou a televisão na Selva Amazônica e, narrando estes fatos, percebi que sou um “DINOSSAURO da TELEVISÃO no Amazonas.

Por hoje é só! Semana que vem tem mais! Fuuuiiiiii!