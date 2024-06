Hemoam lança “Junho Azul e Vermelho” para incentivar a doação de sangue

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com os bumbás Caprichoso e Garantido, lançou, nesta terça-feira (04/06), a campanha de doação de sangue “Junho Azul e Vermelho – Uma doação caprichosa pode garantir a vida de alguém”.





A campanha foi lançada durante um ‘pocket show’ dos bumbás, no auditório do Hemoam. Pela primeira vez no Amazonas, o mês da doação de sangue, no âmbito estadual, também recebeu a cor azul, para incentivar e mobilizar as duas nações de bumbás parintinense.

A diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, destacou o objetivo da campanha. “Estamos no mês da doação de sangue, e também no mês da maior festa cultural da nossa região, então, além de exaltarmos a importância do festival para toda nossa população, queremos, com essa campanha, mobilizar as duas nações, azul e vermelha, para essa causa tão importante e vital, que é a doação de sangue”, disse.

O lançamento da campanha contou com a participação das torcidas oficiais, batucada, marujada, músicos, dançarinos e os bois Caprichoso e Garantido.

“Garantido é amor, é coração, então a galera do Garantido está convocada para vir aqui ao Hemoam fazer a sua doação e salvar vidas e a galera do nosso boi vai mostrar sua força e ganhar essa competição”, garantiu o artista do boi encarnado e branco Leonardo Castelo.

“Esse momento é muito importante para que possamos nos sensibilizar e manter o Hemoam abastecido de sangue, se o sangue for azul é ainda melhor, então, galera azul, venha ser campeã também na doação de sangue”, convocou o artista azulado Edilson Santana.

Como participar

Disputa

Para participar da campanha o doador deve comparecer ao Hemoam com documentos oficiais e informar, durante o cadastro na recepção, para qual campanha deseja doar: Caprichoso ou Garantido.

Após o registro, o doador pode prosseguir normalmente para as etapas de doação e sangue.

A campanha segue durante todo o mês de junho e o resultado para saber qual galera doou mais será divulgado após o Festival de Parintins nos meios oficiais do Hemoam e na imprensa.

Quem pode doar

Para se tornar um doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal.

Também é importante estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h na noite anterior e estar munido de documento de identidade oficial com foto (CIN, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).