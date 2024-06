Inscrições do Bolsa Esporte Estadual seguem até 3 de julho

O edital do patrocínio desportivo do Bolsa Esporte Estadual 2024 está com as inscrições abertas até o dia 3 de julho, no auditório da Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, das 9h às 16h. O apoio, oferecido pelo Governo do Amazonas, coloca à disposição 182 vagas para atletas e paratletas, divididos em rendimento de base, alto rendimento e rendimento olímpico e paralímpico.





“O patrocínio desportivo é importante para o desenvolvimento do estado, porque valoriza o atleta amazonense, permite que com esse recurso recebido, ele possa focar mais nos seus treinamentos, com uma alimentação mais adequada, ajuda também nas despesas de deslocamento para os treinamentos”, disse o coordenador geral da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Moyses Corrêa.

O Bolsa Esporte Estadual tem como principal objetivo incentivar e oferecer condições para que desportistas amazonenses possam competir em alto nível, nos cenários nacional e internacional. Vitor Braga, atleta de wrestling, participará do processo seletivo pelo segundo ano seguido, ele conquistou recentemente o ouro nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s) Sub-18 e se garantiu na Gymnasiade Mundial, que acontecerá no Bahrein.

“O Bolsa Esporte tem uma importância muito grande. Me ajudou bastante com a questão das passagens e materiais de treino, como sapatilha e malha que têm os preços elevados. Eu sou muito grato por toda essa atenção, do secretário de esporte e do governador Wilson Lima”, exaltou Vitor Braga.

Os interessados em se inscrever no Bolsa Esporte Estadual 2024 que residem em Manaus, a entrega da documentação está sendo realizada de forma exclusiva no auditório da Vila Olímpica de Manaus. Para atletas e paratletas que residem no interior do estado, a inscrição pode ser feita por e-mail: [email protected]. O edital se encontra disponível no site da Sedel, no endereço: www.sedel.am.gov.br.