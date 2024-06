Mulher é presa com 18 tabletes de maconha em São Gabriel da Cachoeira

A Polícia Civil de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, nesta terça-feira, (04), uma mulher, 21, com 18 tabletes de maconha tipo skunk. A ação ocorreu no aeroporto do município.





De acordo com a delegada Grace Jardim, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após recebimento de denúncia anônima a respeito da prática criminosa.

“Em conjunto com a Polícia Militar, conseguimos identificar a autora e a mala, realizando a apreensão da droga e conduzido a autora para procedimentos cabíveis na delegacia” contou a delegada.

Conforme a delegada, no momento em que foi presa, a mulher estava tentando despachar a mala, com 23 quilos de drogas, para Manaus.

A mulher responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.