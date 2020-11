Hissa é condenado por postar vídeos com xingamentos a Amazonino e Arthur

O ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Manaus, Hissa Abrahão (PDT), foi condenado pela Justiça Eleitoral. O motivo é uma postagem em suas redes sociais contra o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), e o atual prefeito da cidade, Arthur Neto (PSDB).

No vídeo pode ser ouvida uma música com o trecho “nós somos dois sem-vergonhas”. As imagens mostram Amazonino e Arthur juntos durante a campanha para eleição suplementar de 2017. A publicação, feita em 3 de outubro deste ano, já foi retirada do ar.

Em sua defesa, Hissa afirmou que não praticou nenhum ato ofensivo. Ele alega estar utilizando seu direito de expressão. Não foram aplicadas multas para Hissa nem para o Facebook.

Conforme a coordenadora da propaganda eleitoral, Sanã Oliveira, a liberdade de expressão é um direito não absoluto. É dever da Justiça, de acordo com a magistrada, velar pela moralidade do processo eleitoral.