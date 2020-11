Ex-gestor de saúde de Barcelos é multado em mais de R$ 200 mil

O ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Barcelos (a 405 quilômetros de Manaus), Aldo Garrido de Macedo, foi multado em R$ 237,6 mil. O motivo foram as irregularidades encontradas durante sua gestão no órgão em 2015.

Conforme o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), havia violações administrativas e financeiras à legislação. Com isso, foi instaurada uma tomada de contas pelo atraso no envio dos dados à Corte de Contas. Depois, foram identificadas despesas não comprovadas, caracterizando atos antieconômicos por parte da gestão.

Macedo foi punido em R$ 13,6 mil, além de R$ 224 mil de alcance pelas despesas não comprovadas. Ele tem até 30 dias para recorrer da decisão ou quitar os valores.