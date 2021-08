Homem é assassinado em beco do bairro no Zumbi dos Palmares

MANAUS – O bairro do Zumbi dos Palmares viveu momentos de terror após um homem ser assassinado na rua Berimbau Baiano, beco São Cristão, zona Leste de Manaus. A vítima foi atingida com vários disparo pelo corpo por volta das 22hs50. Alex Max, de 24 anos, ainda tentou correr, mais foi perseguido e morto.

Familiares revoltados com a morte de seu ente querido, não quiseram falar nada sobre o caso e também moradores preferiram não falar com medo de represálias do tráfico que é intenso no local. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia