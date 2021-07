Homem é executado a tiros no bairro Aparecida

MANAUS – Na manhã desta terça-feira, (27), um homem foi assassinado com disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Luís Antoni, bairro Aparecida, zona Sul de Manaus. Segundo informações preliminares repassadas a polícia, homens em um carro branco se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes contra o homem que até o momento não foi identificado.

O fato aconteceu próximo ao colégio militar e deixou moradores da área assustados. Os policiais militares estiveram no local do crime onde realizaram o isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal, (IML). Mais detalhes em instantes.

Texto: Correio da Amazônia