Inscrições para o projeto “Jovens Pioneiros” são prorrogadas até sexta-feira (30)

Alunos de até 23 anos que estejam cursando o Ensino Médio na rede pública de Manaus podem se inscrever gratuitamente, até sexta-feira (30), no projeto “Jovens Pioneiros”, que é promovido pela Águas de Manaus. A proposta é que o estudante realize uma “imersão” na concessionária e desenvolva um projeto de saneamento básico voltado para a realidade do local onde mora.

Na edição deste ano, são oferecidas 50 vagas para os estudantes. Parte delas é voltada para indígenas, imigrantes e afrodescendentes. Os selecionados terão aulas às terças e quintas, no período da tarde, onde se aprofundarão em temas como mercado de trabalho e saneamento, além dos cursos de formação disponibilizados pela Academia Aegea, plataforma de capacitação dos colaboradores da concessionária. Além de vivenciar o dia a dia da empresa, os participantes do Jovens Pioneiros terão a mentoria de gestores da Águas de Manaus ao longo do processo.

Os alunos que se destacarem com o projeto de conclusão do curso e tiverem 75% das presenças nas atividades do Jovens Pioneiros, serão contratados em outro programa da concessionária, o “Jovem Aprendiz”, onde passam a ser, de fato, colaboradores da empresa. Todos os participantes do projeto, que atenderem a média de frequência e apresentarem o projeto, terão direto ao diploma, a ser entregue em formatura.

Para participar, o estudante deve estar matriculado e frequentando as aulas do Ensino Médio em escola da rede pública na capital, ter entre 15 e 23 anos e disponibilidade no período da tarde para as aulas e visitas técnicas do projeto.

Atendendo aos requisitos, o aluno deve gravar um vídeo de até 1 minuto falando seu nome completo, bairro e explicando porque quer participar do Jovens Pioneiros. Além disso, ele deve preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais e comprovante de vínculo com a escola, e enviar até o dia 30 de julho de 2021, para o WhatsApp (92) 99417-4566. Os selecionados serão anunciados nas próximas semanas.

A ficha de inscrição está disponível no link: https://www.aguasdemanaus.com.br/pioneiros-2021-prorrogado/

Para o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz, a edição deste ano já é um sucesso, dado o número de inscritos, e isso só confirma o compromisso da concessionária com a cidade.