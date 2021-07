Operação Auxílio Estadual entra na reta final no município de Novo Airão

Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) entrou na reta final do processo de recebimento dos cartões do Auxílio Estadual pelo governo do Amazonas. Ao todo, 449 famílias atingidas pela cheia foram contempladas no perímetro urbano e nas comunidades ribeirinhas do município. A previsão é que as entregas sejam encerradas até a sexta-feira (30).

Em Novo Airão, as entregas estão sendo lideradas pelas equipes técnicas da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). A Defesa Civil do Estado, assim como a prefeitura de Novo Airão, via Defesa Civil do município, também foram mobilizadas na grande ação de caráter humanitário. A maior dificuldade é logística: 80% dos beneficiários são moradores de comunidades ribeirinhas.

O programa Auxílio Estadual Enchente é inédito na história do Amazonas. Criada pelo governador Wilson Lima, a iniciativa beneficiou aproximadamente 120 mil famílias nos municípios atingidos pela cheia recorde dos rios da região.

Cada beneficiário recebeu um cartão com um crédito de R$ 300 em parcela única. O valor foi usado pelas famílias para compra de itens da cesta básica, materiais de higiene e limpeza, e até mesmo para compra de madeira para construção de marombas, adaptação regional nas moradias nos períodos de cheia.