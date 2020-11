Homem é preso com arma de fogo após denúncia da população

MANAUS – Um homem de 41 anos foi preso por policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na madrugada deste sábado (28), por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu durante patrulhamento da equipe da viatura 7891 na rua Senador Álvaro Maia, bairro Colônia Antonio Aleixo, zona leste da capital amazonense.

Segundo a Rocam, os policiais militares receberam denúncia via WhatsApp Rocam (99280-7574) informando que um homem estaria guardando armas de fogo no endereço supracitado. No local, a equipe avistou um indivíduo com as características repassadas na denúncia, que tentou fugir ao perceber a chegada da equipe. O suspeito foi abordado e, durante revista, foi encontrada com ele uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, contendo três munições do mesmo calibre intactas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido, juntamente com a arma de fogo apreendida, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos de Polícia Judiciária. Na unidade, foi constatado que ele já possuía passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.