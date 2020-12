Homem é preso com arma de fogo na cintura no Centro da Cidade

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na noite do último sábado (12/12), um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Centro, zona sul de Manaus.

Por volta das 23h, a equipe policial da Rocam realizava patrulhamento ostensivo de rotina pela avenida Joaquim Nabuco, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. O mesmo foi abordado pelos policiais que o revistaram, e encontraram na cintura do homem uma arma de fogo do tipo pistola, marca Bersa, calibre 22, sem numeração e com o carregador contendo 07 munições intactas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido junto com a arma para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais previstos em lei..