Homem é preso com espingarda na Colônia Terra Nova

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) efetuaram, na tarde de segunda-feira (09/11), após denúncia anônima, a detenção de um homem de 35 anos, em posse de armamento de uso proibido, durante o patrulhamento ostensivo no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital.

De acordo com a equipe da viatura 2332, por volta de 17h15, por meio do Rocam Denúncia, a guarnição foi informada que um homem estaria em posse de uma arma de fogo do tipo espingarda em sua residência. A equipe se dirigiu ao endereço informado e localizou o suspeito na rua Monte Roraima, no Colônia Terra Nova, e no local ele confessou que guardava a arma.

Após buscas na residência, a espingarda calibre 16, sem munição, foi encontrada enrolada em um saco plástico. O homem foi conduzido e apresentado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis.