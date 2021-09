Homem é preso no Novo Aleixo com carro adulterado

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã de segunda-feira (20), por volta das 11h, William Crys Souza dos Santos, de 44 anos, pela receptação e adulteração de um veículo roubado. A prisão ocorreu na rua Três, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14° DIP, as diligências em torno do caso iniciaram após denúncias anônimas serem recebidas pelos policiais, informando que em uma oficina, que pertence a William, havia um veículo adulterado.

“Nós nos deslocamos até o local denunciado e encontramos William. Durante revista na oficina, localizamos um veículo da marca Fiat, modelo Argo, originalmente de cor branca, que estava pintado de preto e com a numeração do chassi adulterada”, detalhou Castilho.

Ainda segundo o titular, a equipe de investigação identificou a numeração correta do carro e constatou que se tratava de um veículo que havia sido roubado.

Encaminhado ao 14º DIP, William foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.