Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Colônia Antônio Aleixo

MANAUS – A Polícia Civil do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na segunda-feira (09), mandado de busca e apreensão que resultou na prisão, em flagrante, de Geramildo Marques Nunes, 42, por tráfico de drogas. A ação aconteceu na avenida Getúlio Vargas, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

Conforme o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 28º DIP, as equipes iniciaram as diligências após o mandado de busca e apreensão ser decretado na sexta-feira (06/01), pelo juiz Fábio Lopes Alfaia, do Poder Judiciário.

“Durante o cumprimento da ordem judicial, localizamos 168 trouxinhas de oxi, um aparelho celular, além de R$ 47 em espécie, provenientes da venda da substância entorpecente, o que resultou na prisão em flagrante”, detalhou o delegado.

O indivíduo foi autuado por tráfico de drogas e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.