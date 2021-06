Homem é preso por vender drogas em lanchonete na Cidade Nova

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na noite de segunda-feira (28), um homem de 33 anos, proprietário de uma lanchonete, no bairro Cidade Nova, na zona norte, onde era praticado o tráfico de drogas. No estabelecimento, foram apreendidas 128 porções de entorpecentes, além de outros materiais ilícitos.

De acordo com as equipes policiais que atenderam a ocorrência, nas viaturas 6081 e R-30, quando realizavam patrulhamento por volta de 21h30, na rua Durango, conjunto habitacional Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, receberam denúncia de que em uma lanchonete localizada naquela área acontecia o comércio ilícito de drogas. Prontamente, a equipe policial foi ao local denunciado, onde procederam a abordagem com a autorização de um homem identificado como proprietário do estabelecimento.

Na revista e busca os policiais encontraram dentro de uma lixeira diversas porções de entorpecentes, dentre elas, 74 pinos plásticos contendo substâncias com características de cocaína; 51 trouxinhas semelhantes a pasta à base de cocaína; três porções com aspecto de maconha; uma balança digital, máquina para pagamento em cartão; apetrechos; carteiras de cigarros; um caderno com anotações do tráfico e uma quantia em espécie de R$ 123,80.

Em face do flagrante, o homem foi apresentado com o material ilícito apreendido no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais e cabíveis.