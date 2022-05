Homem é preso tentando comprar colchões com cartão clonado no Tarumã

MANAUS – Antônio Elison Corrêa Barroso, 28, foi preso na tarde de terça-feira (17), pelo crime de estelionato, em um bairro na zona oeste de Manaus. O criminoso aplicou um golpe de pagamento com um cartão clonado.

A prisão dele foi efetuada por policias militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O suspeito fez a compra de dois colchões no site de uma empresa e foi até a loja fazer a retirada.

Mas de acordo com a responsável pela loja, que preferiu não se identificar, a operadora do cartão de crédito entrou em contato com ela e informou que a compra se tratava de um golpe.

Após realizar a compra pelo site, o suspeito foi até a loja retirar o móvel e ainda tentou efetuar outra compra, mais dois colchões, mas foi denunciado à polícia.