Polícia efetua prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma

MANAUS – A Polícia prendeu cinco pessoas durante os patrulhamentos ostensivos realizados nas últimas 24 horas no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e no município de Benjamin Constant.

Entre a manhã de terça-feira (17) e as primeiras horas de hoje (18), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais de 70 porções de entorpecentes, três armas de fogo, seis munições e R$ 21 em espécie.

Dois homens, de 21 e 22 anos, foram presos por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na rua Almeirim, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Durante a abordagem, a guarnição apreendeu com eles 26 trouxinhas de oxi e 17 trouxinhas de maconha. Os infratores foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Policiais militares da 14ª Cicom prenderam um homem de 30 anos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Paracuuba, bairro São José Operário, zona leste da capital. A guarnição apreendeu 17 trouxinhas de cocaína, duas porções de maconha, nove pinos de cocaína, uma balança de precisão e R$ 21 em espécie. O suspeito foi encaminhado ao 14° DIP.

Interior – No município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), um homem de 54 anos foi preso e um adolescente, de 14 anos, filho do suspeito, foi apreendido por policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar (CPM).

Durante a abordagem foram encontradas duas espingardas calibre 16 na residência do infrator, além de um revólver, calibre 38, com seis munições que estava em posse do adolescente. Os dois foram encaminhados à delegacia do município.