O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve iniciar nesta segunda-feira (16) as articulações para definir a equipe ministerial do próximo mandato, que começa em 5 de janeiro de 2027. A previsão foi anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), neste domingo (15).

Entre as principais indefinições estão os comandos dos ministérios da Fazenda e da Casa Civil, considerados estratégicos na estrutura do governo. Para a área econômica, aparecem nas especulações o próprio Alckmin, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e o atual ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.





Na disputa pela Casa Civil, são mencionados o senador Camilo Santana (PT) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Haddad também é apontado como uma possível opção para retornar ao Ministério da Educação, que comandou entre 2005 e 2012.

Segundo Alckmin, as conversas devem começar após o retorno de Lula de uma viagem internacional. Apesar das articulações previstas, o presidente ainda não confirmou os nomes que devem integrar a próxima equipe ministerial.