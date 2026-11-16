Com o tema “Entre Nós – O indivíduo e a criação”, acontece até a próxima quarta-feira (18) a 4ª Semana Criativa de Arquitetura e Urbanismo / SCAU 2026 da Universidade Nilton Lins com a proposta de debater e posicionar as pessoas no centro das reflexões sobre a arquitetura.

O evento reúne alguns dos principais nomes e profissionais locais e nacionais para debater e valorizar o processo criativo como parte essencial da formação do arquiteto e urbanista. As inscrições estão disponíveis no site https://cursosextensao.niltonlins.br/.





Além de encontros, palestras e visitas técnicas, a programação do evento inclui oficinas e experiências práticas, nas quais os participantes vão explorar a criatividade, a sustentabilidade e novas maneiras de pensar e fazer arquitetura a partir da experimentação, reinvenção e busca por novas formas de transformar o mundo ao redor.

De acordo com os organizadores, o evento também aborda processos criativos, materiais, experimentações e diferentes formas de transformar ideias em espaço, abrangendo materiais naturais, cores, experimentação e sustentabilidade para promover a reflexão sobre o papel social da arquitetura e do urbanismo, respondendo questões como “quem tem acesso à arquitetura” e “quem é representado nos espaços projetados”.

Programação

Entre os convidados estão a arquiteta e professora Elvira Mancini, com a palestra “O indivíduo arquiteto e a responsabilidade social da arquitetura”; a arquiteta Aline Salinac, com o tema “Arquitetura Amazônica, lugares e modos de habitar” e os arquitetos Ramon Luiz e Roberto Paiva, com a palestra “Arquitetura, identidade e representatividade”.

Também estão na programação os arquitetos Ulli Toledo, Melissa Toledo e Skeffington Oliveira, com o debate “Manual de Sobrevivência: ética e sucesso no mercado de trabalho” e o designer e pós-graduado em gestão comercial e marketing, Frankin Jr., com o tema “Marketing, gestão comercial e empreendedorismo”.

A programação também conta com oficinas como “Casa de Pássaros” e debates sobre a profissão, além da apresentação de projetos e trabalhos realizados pelos acadêmicos da Nilton Lins.