A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (16), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 18 anos, investigado por roubo a um restaurante localizado no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O crime ocorreu na noite do dia 8 deste mês.

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, na ocasião, o suspeito e um comparsa invadiram o estabelecimento comercial, renderam os funcionários e roubaram diversos aparelhos celulares, além de objetos e documentos das vítimas.





Os dois indivíduos foram presos em flagrante no dia 10 de novembro, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo majorado e associação criminosa. Durante a ação policial, também foram recuperados diversos pertences das vítimas do roubo ao restaurante, entre eles notebooks e aparelhos celulares.

“Posteriormente, os dois foram colocados em liberdade após audiência de custódia. Demos continuidade às investigações sobre o roubo e conseguimos representar pela prisão preventiva dos suspeitos. Após a expedição dos mandados pela Justiça, iniciamos as diligências para localizá-los”, explicou o delegado.

Na manhã desta segunda-feira (16/11), a equipe policial localizou e cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o homem, de 18 anos, na zona sul de Manaus. Ele foi conduzido ao 3º DIP, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Conforme o delegado, as investigações continuam para localizar o segundo envolvido no roubo.

O homem responderá pelo crime de roubo e permanecerá à disposição da Justiça.