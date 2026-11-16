A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (16) mandado de prisão preventiva contra um homem, de 24 anos, pelos crimes de lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e dano contra a ex-companheira, de 20 anos.

De acordo com a delegada Nathália Oliveira, os fatos ocorreram no dia 8 de novembro deste ano, no momento em que a vítima estava sozinha na casa de sua avó. O autor pulou o portão, arrombou o cadeado da casa, e logo em seguida proferiu diversas ameaças de morte contra a vítima.





“Na sequência, a jovem correu para via pública e o homem a perseguiu com uma motocicleta, chegando a passar o pneu por cima do pé dela, além de destruir seu aparelho celular”, disse.

Após os fatos, a vítima foi até a unidade policial para formalizar a denúncia e solicitar medida protetiva contra o autor. A prisão foi efetuada na rua Samambaia, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

“Segundo o relato da jovem, o suspeito não aceitava o término do relacionamento, que durou cerca de seis meses. Durante esse período, ele apresentava comportamento agressivo e fazia uso abusivo de álcool e drogas”, relatou.

O homem será encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.