Termina nesta segunda-feira (16) o prazo de inscrição para o processo seletivo 2027/1 do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que oferece 5.477 vagas gratuitas em cursos técnicos, graduação e especialização em municípios do estado. Os interessados devem se inscrever pelo portalcandidato.ifam.edu.br. Não há cobrança de taxa.

Uma das novidades desta edição é o primeiro curso técnico em Inteligência Artificial do Ifam, com 40 vagas no Campus Manaus Distrito Industrial. A formação será integrada ao ensino médio e terá aulas no turno diurno.





A seleção não terá prova. Para o curso de Inteligência Artificial, a classificação será feita com base nas médias de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências do 7º e 8º anos. Podem participar estudantes que concluíram ou estão terminando o ensino fundamental e tenham menos de 18 anos na data da matrícula.

Do total de vagas, 2.593 são para cursos técnicos integrados, 1.285 para subsequentes, 270 para o Proeja, 1.020 para graduação, 40 para Pedagogia Intercultural Indígena, 40 para especialização em Saúde Indígena e 229 para vagas remanescentes.

Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram a etapa de ensino exigida em escolas públicas, com cotas para pessoas de baixa renda, com deficiência, pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

O Ifam também oferece auxílios para alimentação, transporte e moradia a estudantes em situação de vulnerabilidade social, conforme os critérios da instituição.