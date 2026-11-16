Um homem de 21 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no sábado (14), no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

A prisão aconteceu no beco Nova Holanda, na região do Porto do Gelão, nas proximidades da feira da Panair. Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizavam uma incursão na área quando perceberam o suspeito.





Ao notar a aproximação da equipe, o homem tentou fugir a pé, mas foi perseguido e alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem, foram encontrados quatro tabletes de entorpecentes, sendo um de cocaína, um de oxi e dois de maconha. Também foram apreendidas outras 12 porções de drogas, distribuídas entre cinco de maconha, cinco de cocaína e duas de oxi.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram três balanças de precisão e outros objetos.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia