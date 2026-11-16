A China realizou no sábado (14) o primeiro voo tripulado do CE-25A, seu avião comercial totalmente elétrico, desenvolvido para transportar até 19 passageiros em trajetos de curta distância.
O teste ocorreu em Binzhou, na província de Shandong. A aeronave transportou dois pilotos e um engenheiro, permanecendo 16 minutos no ar e percorrendo 60,4 quilômetros. Segundo a fabricante COMAC, todos os sistemas funcionaram normalmente.
Conheça o CE-25A:
- Capacidade: 19 passageiros;
- Velocidade de cruzeiro: 300 km/h;
- Autonomia projetada: 400 km;
- Altitude de cruzeiro: 2.400 metros.
O voo tripulado marca uma nova etapa do projeto, que já havia realizado 19 testes autônomos desde fevereiro.
Apesar do avanço, o avião ainda não está autorizado a operar comercialmente. O modelo aguarda avaliações técnicas e de segurança para obter a certificação da Administração de Aviação Civil da China (CAAC).
Ainda não há previsão para o início das operações.
China’s domestically developed 10-tonne-class electric commercial aircraft, the CE-25A, successfully completed its first manned intelligent flight on Saturday in Binzhou, east China’s Shandong Province. #ElectricAircraft #COMAC #ChinaAviation https://t.co/7SBSSSOMX7
— China Xinhua News (@XHNews) November 14, 2026
COMAC CE-25A electric aircraft https://t.co/YLfkCLtCYG
— CCL (@CCL2K30) November 15, 2026