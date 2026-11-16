Neuropatia diabética pode afetar de 30% a 50% das pessoas com diabetes ao longo da vida

Pequenos cortes, bolhas e feridas nos pés podem evoluir sem que uma pessoa com diabetes perceba. Isso ocorre porque a doença pode comprometer os nervos responsáveis pela sensibilidade, reduzindo a capacidade de identificar dor, pressão e alterações de temperatura. A neuropatia diabética, como é chamada essa complicação, pode provocar desde formigamento e queimação até a perda progressiva da sensibilidade, aumentando o risco de lesões e infecções.





O assunto ganha destaque no Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, e chama a atenção para uma complicação que pode avançar sem sinais facilmente reconhecíveis.Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a neuropatia diabética pode afetar de 30% a 50% das pessoas com diabetes ao longo da vida. O comprometimento está associado, entre outros fatores, à exposição prolongada a níveis elevados de glicose no sangue e atinge com frequência os nervos dos membros inferiores.

Segundo Edson Issamu Yokoo, neurologista dos Hospitais São Camilo, o risco é que a ausência de dor não significa ausência de lesão. Sem perceber um machucado, o paciente pode continuar caminhando e pressionando a região afetada, agravando o ferimento. Em situações mais graves, as lesões podem evoluir para úlceras, infecções e até amputações.

Alterações na sensibilidade exigem investigação

Os primeiros sintomas podem ser confundidos com cansaço ou problemas circulatórios. Formigamento persistente, queimação, pontadas, choques, dormência e dor ao toque estão entre as manifestações mais comuns. Há também pacientes que não sentem dor, mas passam a ter dificuldade para perceber a temperatura da água ou identificar objetos que machucam os pés.

Para Edson Issamu, a perda de sensibilidade exige atenção porque retira do organismo um mecanismo de proteção.“Quando a sensibilidade está comprometida, o paciente pode sofrer uma queimadura, machucar o pé com o próprio calçado ou desenvolver uma bolha e continuar andando sem perceber. Não é raro que a lesão seja identificada apenas quando já está mais extensa. Por isso, não podemos usar a presença de dor como único sinal de que existe algum problema”, explica.

A neuropatia também pode não apresentar sintomas evidentes. A Associação Americana de Diabetes (ADA) aponta que até metade dos casos de neuropatia periférica diabética pode ser assintomática. Por esse motivo, a ausência de queixas não dispensa a avaliação clínica.

Exame dos pés deve fazer parte do acompanhamento

O diagnóstico da neuropatia diabética considera o histórico do paciente, a avaliação dos sintomas e testes específicos para verificar a sensibilidade e a função dos nervos. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o exame clínico deve combinar a avaliação da sensibilidade vibratória, térmica ou dolorosa ao teste do monofilamento de 10 gramas, que identifica a perda de sensibilidade protetora em pontos específicos dos pés. A consulta também inclui a verificação dos pulsos periféricos e a observação da pele, das unhas e de possíveis deformidades.

As diretrizes da SBD, alinhadas às recomendações da Associação Americana de Diabetes (ADA), indicam que pessoas com diabetes tipo 2 sejam avaliadas para neuropatia desde o diagnóstico. Para quem tem diabetes tipo 1, a investigação deve começar cinco anos após o diagnóstico. Depois disso, a avaliação deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano em pacientes sem alterações, ou em intervalos menores de um a seis meses caso seja identificado algum risco.

“O acompanhamento permite identificar alterações antes que elas resultem em feridas ou outras complicações. O paciente também precisa incorporar o hábito de observar os próprios pés diariamente, inclusive a sola e os espaços entre os dedos. Quando existe perda de sensibilidade, pequenos problemas podem passar despercebidos”, orienta o neurologista.

O controle da glicemia é uma das principais medidas para reduzir o risco de desenvolvimento e retardar a progressão da neuropatia. Também são recomendados cuidados diários com os pés, como evitar andar descalço, inclusive dentro de casa, utilizar calçados confortáveis e fechados, e observar cortes, bolhas, rachaduras, mudanças de coloração ou sinais de infecção. Qualquer ferida ou alteração na pele deve ser avaliada rapidamente por um profissional de saúde, mesmo quando não provoca dor.