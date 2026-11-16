Seca em partes do Norte e do Nordeste, calor acima da média e rios mais baixos estão entre os efeitos esperados do “Super El Niño” nos próximos meses. Para reduzir o risco de falta de água, o país não precisa esperar por novas tecnologias: muitas soluções de reaproveitamento já funcionam em casas, condomínios, indústrias e cidades.

O El Niño é um fenômeno natural e periódico. Ele ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial esquentam acima do normal e mudam a distribuição das chuvas no planeta. Segundo o Painel El Niño 2026-2027, divulgado pelo governo federal em 1º de outubro, há mais de 95% de chance de o fenômeno atingir intensidade muito forte entre outubro e dezembro.





No Nordeste, 16% da região já estava em seca grave em agosto. A previsão indica chuva abaixo da média em grande parte do Norte e em áreas do Nordeste e do Centro-Oeste. No Sul, o efeito tende a ser o oposto, com risco de temporais e enchentes.

O tema também chega à COP31, a conferência do clima da ONU, marcada para 9 a 20 de novembro em Antália, na Turquia. A adaptação às mudanças climáticas está entre os assuntos centrais do encontro.

“O aquecimento global e o El Niño são fenômenos distintos, embora seus efeitos possam ocorrer simultaneamente e intensificar eventos climáticos extremos”, afirma Bruno Jandir Mello, doutor em Planejamento Urbano e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIASSELVI. Segundo ele, o aquecimento global já altera o padrão de chuvas e temperaturas e torna as secas mais longas. O Sudeste, por exemplo, viveu a crise do Sistema Cantareira, em São Paulo, entre 2014 e 2015.

Chuva e água cinza: soluções ao alcance de casas e condomínios

A captação de chuva é a opção mais simples e barata. Telhados, calhas, filtros e cisternas guardam a água para irrigar jardins, lavar pisos e carros e, com um sistema bem projetado, abastecer descargas. Um sistema residencial simples custa a partir de alguns milhares de reais. Em condomínios, o valor sobe conforme o tamanho do reservatório e a complexidade da obra.

Residências, condomínios, escolas, indústrias e prédios públicos já usam a técnica. No Semiárido, as cisternas ajudam as famílias a conviver com os períodos de estiagem.

Já o reuso de água cinza aproveita o que sai de chuveiros, pias de banheiro e máquinas de lavar roupa. Hotéis, edifícios residenciais, comércios e indústrias já adotam a solução. Como exige encanamento separado, reservatório e tratamento, ela custa mais. O ideal é prever o sistema ainda no projeto do prédio.

O professor lista cuidados básicos para os dois sistemas:

rede de água não potável separada e identificada, para não se misturar com a água de beber;

reservatórios fechados, protegidos contra sujeira e mosquitos;

manutenção periódica de filtros e equipamentos de tratamento.

“No caso das águas cinzas, o tratamento é indispensável para reduzir riscos microbiológicos e odores”, alerta Mello. Sem um tratamento que garanta a qualidade da água potável, ela não deve ser usada para beber, cozinhar ou na higiene pessoal.

Brasil perde quase 4 em cada 10 litros de água tratada

O país desperdiça parte da água que já trata. O Estudo de Perdas de Água 2026, do Instituto Trata Brasil, mostra que 39,53% da água tratada se perdeu na distribuição em 2024. Esse volume abasteceria cerca de 77 milhões de pessoas.

Vazamentos, falhas de medição e ligações irregulares explicam as perdas. O Nordeste teve a maior piora entre 2020 e 2024. “Antes de buscar mais água na natureza, é necessário melhorar a eficiência da água que já está disponível no sistema”, defende o professor.

Saneamento é a base das soluções em grande escala

Para o especialista, nenhuma tecnologia substitui o saneamento básico. “O investimento na ampliação da coleta e do tratamento de água e esgoto é fundamental para o desenvolvimento do país”, ressalta.

Em escala maior, cidades e indústrias podem reaproveitar o esgoto tratado. A água sai das estações de tratamento, passa por novas etapas de limpeza e volta para uso industrial, irrigação e limpeza urbana.

Mello aponta três frentes que dependem dos governos:

obras de infraestrutura, como reservatórios, estações de tratamento e redes de distribuição, com preferência em Soluções Baseadas na Natureza;

redução das perdas nas redes públicas;

leis mais claras para o reuso, com padrões sanitários para cada finalidade e regras nos códigos de obras municipais para captação de chuva, redes separadas e equipamentos que economizam água.

Dessalinização não resolve sozinha

Retirar o sal da água pode ajudar áreas do Nordeste com fontes de água salobra, que tem sal em excesso. Mas a técnica custa caro para instalar, operar e manter, além de consumir muita energia. O processo também gera salmoura, um resíduo que pode salinizar o solo se for descartado de forma errada.

Para Mello, a falta de água na região também é falta de estrutura para captar, guardar, tratar e distribuir. Ele cita a Transposição do Rio São Francisco, que ampliou a segurança hídrica do Semiárido. “O problema não é apenas existir ou não água, mas conseguir levá-la até onde a população precisa”, resume.

Da ficção à realidade

No filme Duna, os trajes dos personagens reciclam a água do corpo para sobreviver no deserto. Parte da ideia já saiu da ficção: máquinas que retiram água da umidade do ar estão à venda. Na Estação Espacial Internacional, segundo a NASA, sistemas recuperam a água da urina, do suor e da respiração e a tornam potável de novo.

Na Terra, a lição é mais simples. “A melhor forma de preservar água é evitar usar água potável onde ela não é necessária”, conclui o professor.