Homem é sequestrado no Educandos e família pede ajuda para encontrá-lo

Manaus – A Polícia solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Reginaldo Henrique de Souza, 28, desaparecido desde a noite do dia 28 de dezembro de 2019.

De acordo com a companheira dele, no dia em que Reginaldo desapareceu, por volta das 19h, ele estava acompanhado dela, na rua Banho de Cheiro, bairro Educandos, zona sul de Manaus, momento em que dois homens os abordaram, subtraíram a bolsa da noticiante, com os documentos pessoais dela e o documento da motocicleta em que o casal estava.

Ainda segunda a mulher, o esposo dela e a motocicleta em que eles estavam foram levados pela dupla, que tomou rumo ignorado. Desde o ocorrido, familiares do homem não tiveram mais notícias sobre ele. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para o número: (92) 99499-7750.