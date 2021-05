Homem que estuprou mulher em festa no Alvorada, é preso na Cachoeirinha

AMAZONAS – A Polícia prendeu Raimundo Adriano dos Santos Vicente, 37, em cumprimento a mandado de prisão temporária pelo crime de estupro. A prisão ocorreu em via pública, na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Soibelman, titular do 10º DIP, no mês de março deste ano, uma vítima, de idade não revelada, esteve na unidade policial para informar que havia sido estuprada em uma festa, ocorrida na Rua Monte Carmelo, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

“Seguindo com as diligências, as equipes conseguiram identificar o autor do crime, e, após a expedição do mandado, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquérito, foi realizada a prisão temporária do mesmo”, explicou o delegado.

Raimundo Adriano dos Santos Vicente irá responder pelo crime de estupro e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT). Ao término dos trâmites cabíveis, ele permanecerá à disposição da Justiça.