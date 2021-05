Plus size: aprenda a escolher um sutiã de alta sustentação

Por Rodolfo Milone

Nos últimos anos, o mercado de moda íntima vem apostando em maior variedade e qualidade para os modelos de lingerie plus size. Atualmente, mulheres com manequins superiores a 46 podem encontrar peças de diferentes estilos e cortes para completar seu armário.

Além do tamanho, o mercado plus size tem se atentado às especificidades de seu público. As clientes esperam que um sutiã do segmento seja capaz de vestir bem e oferecer a devida sustentação aos seios. Mulheres que vestem manequins plus e possuem seios mais pesados devem se atentar a alguns detalhes da peça íntima, a fim de se certificar de que o caimento e o suporte são adequados.

Optar por sutiãs sem levar em conta seu potencial de sustentação pode causar diversos problemas – desde dores nas costas até vermelhidão e inchaço na pele. Portanto, todo cuidado é pouco na hora de analisar a lingerie.

Modelos indicados

Existem vários fatores importantes na hora de determinar o poder de sustentação de um sutiã. Um dos mais importantes é o corte da peça.

O triangular é uma opção que se destaca, sendo conhecido pelo suporte oferecido. Como o próprio nome sugere, as taças são em formato de triângulo, com uma base mais extensa e propícia para o sustento do busto.

Para quem prefere optar pelo máximo de segurança possível, há o modelo cobertura total. Com decote quase nulo, o sutiã cobre toda a região, podendo também ser em formato triangular. O fato da peça ter uma extensão maior, com as duas taças formando um conjunto contínuo, faz o item oferecer ainda mais apoio.

Por fim, outro corte mais discreto que pode ajudar na busca por sustentação é o nadador. Utilizado em tops de ginásticas e até mesmo em biquínis, a modelagem com formato de Y nas costas deixa os ombros livres. Além de facilitar o movimento dos braços, o nadador não prejudica o suporte dos seios, graças as suas traseiras e laterais mais largas.

Detalhes essenciais

Outros detalhes podem intensificar a sustentação do sutiã. Assim, quando combinados com modelos adequados, se tornam conjuntos ideais para mulheres com seios pesados.

Um dos mais comentados é a largura das alças. Apesar de ser fator essencial para garantir o suporte do peso, evitando principalmente as dores nos ombros, há outro elemento ainda mais importante: a largura da lateral.

Por ser a área que reveste toda a circunferência do tórax, tê-la em maior largura, com tecidos mais firmes, é imprescindível para que a peça se adeque ao corpo e ao tamanho dos seios.

Outros pontos que merecem atenção são os aros e bojos. Quanto mais resistentes e de qualidade, maior é o suporte e a validade da peça. Afinal, aros podem rasgar o tecido caso sejam frágeis e não consigam sustentar o peso.

Dicas para tornar o sutiã sexy

A ideia de que lingerie plus size, com foco na sustentação, está restrita a peças básicas é ultrapassada no segmento de moda íntima. Com a variedade de modelos e cortes, existem muitos sutiãs do tipo que conseguem combinar suporte, conforto e sensualidade.

Uma dica para intensificar o elemento sexy é investir em peças de cores chamativas, que ofereçam contraste com a pele. Além disso, rendas e transparências são artifícios estratégicos para tornar a lingerie mais sofisticada e sensual.