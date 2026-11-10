Vice-presidente do TCE-AM participa de solenidade do Mérito Judiciário promovida pelo TJAM

O vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio de Souza, participou, na manhã desta terça-feira (10), da solenidade de entrega da Medalha e Diploma da Ordem do Mérito Judiciário 2026, promovida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O conselheiro compôs a mesa de honra da cerimônia, realizada no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, em Manaus.

Na ocasião, Josué Cláudio representou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins. A solenidade reuniu autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes de instituições públicas e da sociedade civil.





Neste ano, a honraria reconheceu 72 personalidades que se destacaram pela atuação e pelos serviços prestados à Justiça do Amazonas. A condecoração é dividida em três graus: Grande Mérito, Mérito Especial e Mérito.

Durante a cerimônia, o conselheiro Josué Cláudio destacou a importância do reconhecimento institucional e da atuação conjunta entre os órgãos públicos para o fortalecimento da Justiça e da administração pública. “O reconhecimento daqueles que contribuem para o fortalecimento da Justiça produz maior valorização de trajetórias dedicadas ao serviço público, e reforça a importância do diálogo e do compromisso das instituições com a sociedade amazonense”, destacou o conselheiro.

Instituída em 1982, a Ordem do Mérito Judiciário é a mais elevada distinção honorífica concedida pelo TJAM. A homenagem contempla autoridades, magistrados, servidores e outras personalidades que tenham se destacado no exercício de suas funções e prestado relevantes serviços à Justiça do Amazonas.