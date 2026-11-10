Fumaça e queimadas atingem municípios do Baixo Amazonas e oeste do Pará

A crise provocada pelas queimadas e pela fumaça que encobre Parintins também afeta outros municípios do Amazonas e do oeste do Pará. Dados de monitoramento ambiental e informações de órgãos de fiscalização apontam um cenário regional de poluição atmosférica e incêndios, ampliando a dimensão do problema enfrentado pelas populações da região.

Levantamento divulgado pela CNN Brasil, com dados do sistema SELVA, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), identificou níveis elevados de partículas finas em diferentes localidades. Barreirinha chegou a registrar concentração de PM2,5 superior à observada em Parintins, enquanto municípios como Nhamundá, Maués, Itapiranga, Silves e Urucurituba também apresentaram índices preocupantes.





A situação crítica alcança o território paraense. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam registros de focos de calor em municípios como Juruti, Santarém, Oriximiná, Alenquer e Óbidos, evidenciando a abrangência regional dos incêndios.

O superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, também confirmou a ocorrência de incêndios em diferentes municípios do Baixo Amazonas e oeste do Pará, com equipes de combate atuando em localidades como Barreirinha e na Terra Indígena Andirá-Marau.

1 de 3

O cenário demonstra que a fumaça e os incêndios não constituem um problema isolado de Parintins, mas uma crise ambiental que ultrapassa fronteiras municipais e estaduais, exigindo articulação entre órgãos ambientais, instituições públicas e comunidades.

Até a semana passada, o Ibama havia extinto “392 focos de incêndios florestais, aplicou 40 altos de infração e foram mais de 3,8 milhões em multa, 340 hectares de áreas embargadas”, além de equipamentos aprendidos. “No Baixo Amazonas, o problema ainda persiste, mas, os esforços continuam. O trabalho do PrevFogo no estado do Amazonas continua”, afirma Joel Araújo.

Enquanto a população enfrenta os efeitos da poluição atmosférica, o combate às queimadas e a prevenção de novos focos tornam-se fundamentais para reduzir os impactos sobre a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. A dimensão regional da crise reforça a importância da conscientização, da fiscalização e da mobilização coletiva para impedir queimadas e proteger a Amazônia.