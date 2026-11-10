Alessandra Campêlo conhece estrutura do SISREG durante transição

A vice-governadora eleita do Amazonas, Alessandra Campêlo, esteve nesta terça-feira (10) no complexo do SISREG, em Manaus, para acompanhar a rotina de trabalho e ouvir os servidores. A visita faz parte do levantamento que a nova gestão realiza para conhecer a situação dos órgãos estaduais antes de assumir o governo.

De acordo com Alessandra, o grupo de transição está reunindo dados e informações das secretarias para identificar dificuldades e propor melhorias na prestação dos serviços. O diagnóstico será utilizado na elaboração de relatórios e poderá resultar em mudanças no plano de governo do governador eleito Omar Aziz, especialmente nas ações voltadas à saúde.





“A determinação do governador Omar Aziz é que possamos ouvir os servidores que têm contato direto com a população e conhecem os problemas reais. O nosso diferencial é ouvir o servidor pois não vamos ter soluções apenas de gabinete”, afirmou a vice-governadora.

Alessandra também informou que a Equipe de Transição do governo está realizando diferentes reuniões com as secretarias do Estado. A partir destes encontros, a equipe irá elaborar relatórios.

“Não são apenas números, estamos acrescentando informações para melhorias em todas as áreas. Queremos buscar soluções efetivas para implementar no nosso plano de governo”, destacou Alessandra.