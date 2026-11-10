Quaest afirma que 94% dos brasileiros torcem por um bom 4º mandato de Lula, revela pesquisa

Declaração do diretor do instituto, Felipe Nunes, na GloboNews destaca expectativa de superação das divisões políticas após a eleição e a fuga do candidato da oposição aos EUA.

Um dado da mais recente pesquisa Genial/Quaest chama a atenção no cenário político nacional: 94% dos brasileiros entrevistados afirmam torcer para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça um bom governo em seu quarto mandato.





O resultado foi comentado pelo diretor da Quaest, Felipe Nunes, durante participação na GloboNews, e ganhou repercussão nas redes sociais.

O percentual revela que, independentemente das preferências eleitorais, existe uma expectativa amplamente majoritária de que o próximo governo consiga apresentar resultados positivos para o país. Na avaliação de Felipe Nunes, as expectativas da população ultrapassam as divisões políticas que marcaram o processo eleitoral.

O levantamento, divulgado em 8 de novembro, mostra também que 4% dos entrevistados não torcem pelo sucesso da administração petista, enquanto 2% não souberam ou preferiram não responder.

Apoio ao sucesso não significa aprovação

Os números, entretanto, exigem uma distinção importante. Torcer para que o governo dê certo não significa necessariamente aprovar a administração ou concordar com suas políticas. A própria pesquisa mostra que 48% aprovam o governo Lula, enquanto 44% desaprovam.

Outro dado relevante é que 44% dos entrevistados se dizem otimistas em relação ao futuro do Brasil, contra 48% que demonstram preocupação. A economia, a dívida pública, os juros, a violência e a corrupção aparecem entre os principais motivos de preocupação.

Realizada entre 30 de outubro e 2 de novembro, com 2.004 entrevistados, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O resultado apresenta um recado político importante para o novo mandato, que mesmo depois de uma eleição marcada pela polarização, a maioria dos brasileiros espera que o governo consiga vencer as divergências e atender as necessidades do país.

Mais do que uma demonstração de apoio partidário, o índice de 94% expressa uma expectativa coletiva por bons resultados.