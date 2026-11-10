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Renato Junior vistoria obra da Cidade do Autista, com entrega prevista para 2027

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Redação 5
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Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

O prefeito Renato Junior, vistoriou, nesta terça-feira, 10/11, as obras da Fundação Municipal do Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), conhecida como “Cidade do Autista”, localizada no bairro Lírio do Vale, zona Oeste. O chefe do Executivo municipal anunciou o alcance de 30% da construção, com o início da concretagem da primeira laje do prédio principal, e a estimativa de entrega da estrutura para o segundo semestre de 2027.

Com mais de 240 metros de comprimento e volume superior a 270 metros cúbicos de concreto, a laje representa um avanço no cronograma de construção.


“Hoje é um dia muito especial para todos nós. Aproveitamos o verão para acelerar esta obra e concretar esta laje antes das chuvas, porque sabemos que a espera de muitas famílias depende dela. Estamos trabalhando arduamente para entregar a ‘Cidade do Autista’ no segundo semestre de 2027, e entregar não somente um bom prédio, mas uma estrutura que responda às expectativas das famílias”, afirmou o prefeito Renato Junior.

Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Com área total de 4.002,94 metros quadrados, sendo 2.622,38 metros quadrados no prédio principal, a “Cidade do Autista” vai reunir saúde, educação, assistência social e esporte no mesmo lugar. O espaço terá salas de atendimento especializado, terapias multidisciplinares, fisioterapia, odontologia, robótica, arte, quadra poliesportiva coberta, piscina terapêutica, parque sensorial e a Vila do Autista, com playground e área de convivência.

A fundação nasce da experiência do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), criado em 2012 e, atualmente, referência no Norte e no Nordeste. O Amigo Ruy realiza aproximadamente 3.000 atendimentos, por mês, a crianças de um a 14 anos. A “Cidade do Autista” vai ultrapassar 10 mil atendimentos mensais, mais que o triplo da capacidade atual. A assistência também será ampliada para jovens, adultos e famílias.

“Eu ando nos bairros e escuto o clamor das mães, dos pais, dos avós que pedem pelos netos. Aqui não é sobre uma obra. É sobre a transformação de vidas, de famílias. Muita gente pensa que o TEA envolve apenas a criança, mas existe uma família inteira, uma rede de apoio que se prepara para cuidar dela. Nós queremos que a ‘Cidade do Autista’ abrace a mãe, o pai, o irmãozinho, a irmãzinha, o avô, e que todos encontrem aqui o apoio de que precisam”, ressaltou o prefeito Renato Junior.

Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Frentes de trabalho

Enquanto a laje do prédio principal é concretada, outras frentes avançam ao mesmo tempo. “Em paralelo, estão sendo feitas as fundações das demais edificações, como o parque sensorial. A piscina já foi escavada, e o material retirado serviu de aterro para o prédio principal, otimizando o serviço. Também vamos construir a quadra coberta”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues.

Com investimento de aproximadamente R$ 17,3 milhões, a obra já concluiu a etapa mais pesada da estrutura, com 111 estacas de fundação, 62 pilares concretados e o aterro do prédio principal. Estão em andamento o muro de limite do lote, a drenagem do prédio principal e a subestação de energia. Em junho deste ano, o prefeito de Manaus sancionou a lei de criação da FMTEA.

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