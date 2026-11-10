Noruega anuncia doação de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia

O governo da Noruega vai destinar mais R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia. O anúncio foi feito durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, na Turquia.

O repasse está previsto para ocorrer até o fim deste ano. Com a nova contribuição, o fundo alcançará R$ 5,5 bilhões em doações, dos quais R$ 4,1 bilhões foram financiados pelo governo norueguês, seu principal apoiador.





Ao anunciar o aporte, a Noruega reconheceu os resultados brasileiros no combate ao desmatamento e destacou os avanços na preservação da Amazônia e na redução das emissões de carbono.

Entre agosto de 2025 e julho de 2026, o desmatamento no Brasil caiu 41,8%, evitando a emissão de 100 milhões a 140 milhões de toneladas de CO₂. Desde 2023, a redução acumulada é de aproximadamente 71%, equivalente a 1,2 bilhão de toneladas de carbono equivalente.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a contribuição reforça a confiança internacional nas ações brasileiras de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. O Fundo Amazônia é administrado pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.