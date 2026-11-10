terça-feira, 10 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Noruega anuncia doação de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia

Noruega anuncia doação de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia

Por
Redação 5
-
Foto: Apex Brasil

O governo da Noruega vai destinar mais R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia. O anúncio foi feito durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, na Turquia.

O repasse está previsto para ocorrer até o fim deste ano. Com a nova contribuição, o fundo alcançará R$ 5,5 bilhões em doações, dos quais R$ 4,1 bilhões foram financiados pelo governo norueguês, seu principal apoiador.


Ao anunciar o aporte, a Noruega reconheceu os resultados brasileiros no combate ao desmatamento e destacou os avanços na preservação da Amazônia e na redução das emissões de carbono.

Entre agosto de 2025 e julho de 2026, o desmatamento no Brasil caiu 41,8%, evitando a emissão de 100 milhões a 140 milhões de toneladas de CO₂. Desde 2023, a redução acumulada é de aproximadamente 71%, equivalente a 1,2 bilhão de toneladas de carbono equivalente.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a contribuição reforça a confiança internacional nas ações brasileiras de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. O Fundo Amazônia é administrado pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Artigo anteriorManaus registra queda de 46,4% nos assaltos ao transporte público em 2026
Próximo artigoGás do Povo beneficia 486,6 mil famílias no Amazonas em novembro

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.