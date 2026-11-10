Manaus registra queda de 46,4% nos assaltos ao transporte público em 2026

A Prefeitura de Manaus, registrou uma queda de 46,4% no número de assaltos a ônibus do transporte público entre janeiro e outubro de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são do monitoramento do IMMU, com base em registros do Sindicato das Empresas de Transporte (Sinetram).

Nos primeiros 10 meses de 2026, foram registradas 128 ocorrências de assaltos nos coletivos na capital, enquanto no ano passado foram 239 casos.





A redução de assaltos pode ser explicada pelo avanço de novas tecnologias e ainda no reforço da fiscalização. Em 15 de outubro, a prefeitura, em conjunto com o Sinetram, inaugurou um novo Centro de Controle Operacional (CCO), equipado com câmeras de inteligência artificial usadas para monitorar a frota convencional, prevenir assaltos a ainda auxiliar a atuação da Guarda Municipal de Manaus (GMM), por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), nos terminais e corredores viários.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, atribui a tendência de queda à combinação de monitoramento em tempo real e mudança no perfil de pagamento das tarifas.

“Essa redução é o resultado de um grande esforço na operação do sistema. A implantação do novo CCO nos permitiu acompanhar a frota em tempo real com o uso de inteligência artificial, o que facilita o tempo de resposta das equipes de segurança. Tivemos ainda um crescimento acentuado no uso da bilhetagem eletrônica que retirou o dinheiro em espécie de circulação dentro dos ônibus, eliminamos o principal atrativo para os assaltos. Hoje, o criminoso sabe que o veículo é monitorado e que o dinheiro nos coletivos é mínimo”, afirmou o diretor-presidente.

Atualmente, 84% das passagens em Manaus são pagas por meios digitais, tais como aplicativos, cartões de crédito, débito e dispositivos por aproximação (NFC).

As ações de segurança também integram os resultados. As equipes da Romu, da Guarda Municipal de Manaus, realizam patrulhamento preventivo nos terminais e nos corredores viários, além de abordagens nos coletivos. Em articulação com as polícias Civil e Militar, o grupamento registra uma média superior a 260 abordagens a ônibus por mês, com foco na prevenção de crimes e na proteção de passageiros e rodoviários.

“Estamos trabalhando para ampliar a presença da Guarda Municipal e fortalecer a segurança em Manaus”, afirmou o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), sargento Moisés Loiola de Souza, durante a divulgação do balanço operacional de outubro.