terça-feira, 10 de novembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Gás do Povo beneficia 486,6 mil famílias no Amazonas em novembro

Gás do Povo beneficia 486,6 mil famílias no Amazonas em novembro

Por
Redação 5
-
Foto: Lyon Santos / MDS

O Programa Gás do Povo beneficia 486.610 famílias no Amazonas em novembro de 2026, alcançando mais de 1,6 milhão de pessoas. Nesta terça-feira (10), está prevista a emissão de 188.920 novos vales para a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha de 13 quilos. O investimento do Governo Federal no estado neste mês é de R$ 22,7 milhões.

Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a iniciativa garante gás de cozinha gratuito às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Desde o início do programa, mais de 1,2 milhão de vales já foram utilizados no Amazonas, totalizando R$ 224,6 milhões em investimentos.


A adesão ao benefício também apresenta resultados expressivos: dos 180.061 vales com prazo de validade até 9 de novembro, 141.594 foram utilizados, o equivalente a 78,6%.

Em âmbito nacional, o programa atende 15 milhões de famílias, com investimento previsto de R$ 337 milhões em novembro. O Nordeste concentra o maior número de beneficiários, seguido pelo Sudeste e pelo Norte, região onde está localizado o Amazonas.

CONTINUIDADE DO PROGRAMA – A Medida Provisória nº 1.400, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prorrogou até 19 de novembro de 2031 a vigência da lei que institui o Auxílio Gás do Povo. A medida busca garantir a continuidade do acesso ao gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional.

COMO ACESSAR – O benefício garante a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete não estão incluídos. Para consultar a elegibilidade e localizar revendas credenciadas, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo ou acessar os canais oficiais do MDS, incluindo o Disque Social 121.

CRITÉRIOS – O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição atualizada no Cadastro Único nos últimos 24 meses. Também é necessário que o CPF do responsável familiar esteja regular e que a família tenha, no mínimo, duas pessoas.

O Gás do Povo amplia o acesso a uma fonte de energia mais limpa e segura, reduzindo a dependência de alternativas como lenha e carvão, que podem oferecer riscos à saúde e à segurança doméstica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Artigo anteriorNoruega anuncia doação de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia
Próximo artigoRenato Junior vistoria obra da Cidade do Autista, com entrega prevista para 2027

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance (opens in a new tab)
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.