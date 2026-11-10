Gás do Povo beneficia 486,6 mil famílias no Amazonas em novembro

O Programa Gás do Povo beneficia 486.610 famílias no Amazonas em novembro de 2026, alcançando mais de 1,6 milhão de pessoas. Nesta terça-feira (10), está prevista a emissão de 188.920 novos vales para a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha de 13 quilos. O investimento do Governo Federal no estado neste mês é de R$ 22,7 milhões.

Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a iniciativa garante gás de cozinha gratuito às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Desde o início do programa, mais de 1,2 milhão de vales já foram utilizados no Amazonas, totalizando R$ 224,6 milhões em investimentos.





A adesão ao benefício também apresenta resultados expressivos: dos 180.061 vales com prazo de validade até 9 de novembro, 141.594 foram utilizados, o equivalente a 78,6%.

Em âmbito nacional, o programa atende 15 milhões de famílias, com investimento previsto de R$ 337 milhões em novembro. O Nordeste concentra o maior número de beneficiários, seguido pelo Sudeste e pelo Norte, região onde está localizado o Amazonas.

CONTINUIDADE DO PROGRAMA – A Medida Provisória nº 1.400, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prorrogou até 19 de novembro de 2031 a vigência da lei que institui o Auxílio Gás do Povo. A medida busca garantir a continuidade do acesso ao gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional.

COMO ACESSAR – O benefício garante a recarga gratuita do botijão de 13 kg. O vasilhame e o frete não estão incluídos. Para consultar a elegibilidade e localizar revendas credenciadas, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo ou acessar os canais oficiais do MDS, incluindo o Disque Social 121.

CRITÉRIOS – O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição atualizada no Cadastro Único nos últimos 24 meses. Também é necessário que o CPF do responsável familiar esteja regular e que a família tenha, no mínimo, duas pessoas.

O Gás do Povo amplia o acesso a uma fonte de energia mais limpa e segura, reduzindo a dependência de alternativas como lenha e carvão, que podem oferecer riscos à saúde e à segurança doméstica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.