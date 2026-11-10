Residência em Medicina de Família e Comunidade tem inscrições abertas para 29 vagas

A Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferta 29 vagas no Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, com início no primeiro semestre de 2027. As inscrições acontecem de 10 a 30 de novembro, e os interessados podem consultar o edital e o cronograma do processo seletivo no site da Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas (Cerem-AM), em www.cermam.com.br.

Podem se inscrever médicos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), estudantes que comprovem a conclusão do curso até a matrícula e estrangeiros que atendam às exigências legais para o exercício da profissão no Brasil. Há reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme o edital.





“A residência em Medicina de Família e Comunidade fortalece a Atenção Primária à Saúde. Inseridos nos territórios, os residentes aprendem a resolver a maior parte das necessidades de saúde das pessoas e constroem vínculo com as famílias. É uma formação que prepara especialistas para os desafios reais do SUS e amplia o cuidado oferecido à população”, afirma o Coordenador Pedagógico do Programa, doutor Mauro Magaldi.

Com duração de dois anos, a formação ocorre em equipes da Estratégia Saúde da Família da rede municipal, sob supervisão de preceptores, e inclui atividades assistenciais, de gestão, de educação em saúde e de pesquisa.

Os selecionados poderão aderir ao Programa Mais Saúde Manaus (Promais), que concede bolsa complementar de estudo e pesquisa no valor de R$ 8.100,00.

Candidatos que atendam aos critérios de hipossuficiência previstos na legislação podem solicitar isenção da taxa até 16/11. A prova objetiva será aplicada em 10/1/2027, e o resultado definitivo está previsto para 18/2/2027. Cada candidato pode concorrer a apenas um programa do Processo Seletivo Unificado nº 01/2027.