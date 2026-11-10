Filha de Chico Mendes leva defesa da Amazônia à COP31, na Turquia

Angela Mendes participa de debates sobre justiça climática, proteção da floresta e direitos dos povos tradicionais durante a conferência.

O Comitê Chico Mendes participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antalya, na Turquia, com a presença da presidenta Angela Mendes, filha do ambientalista Chico Mendes, e da coordenadora-geral Luiza de Lima.





Durante o evento, as representantes participam de encontros e debates sobre proteção ambiental, justiça climática e direitos dos povos da floresta. A agenda inclui discussões sobre a segurança de defensores ambientais, participação social nas políticas climáticas e implementação de compromissos assumidos na COP30.

Entre as atividades previstas estão dois debates nesta quarta-feira (11), no Pavilhão do Brasil e na Zona Azul, além da exibição do documentário “Paid in Blood” (2025) / “Pau D’Arco”, no dia 13 de novembro.

As representantes também acompanham discussões sobre povos indígenas do Acre, crimes ambientais na Amazônia Legal, créditos de biodiversidade e financiamento climático.

A participação do comitê busca ampliar o espaço das comunidades amazônicas nas decisões internacionais sobre o clima e reforçar a necessidade de associar a preservação da floresta à proteção dos territórios, à justiça social e aos direitos de seus habitantes.