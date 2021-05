Em reunião, Anderson Sousa define promoção para professores

Na tarde dessa quarta-feira (26), o prefeito de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) se reuniu com professores do município. O encontro serviu para definir progressão (classe) e promoção (nível) dos profissionais. Além disso, uma live acontecerá para expor as demandas apresentadas no encontro.

A promoção fica em 70% e progressão 30%, conforme ajuste do piso nacional do magistério na tabela de vencimentos, adequação dos percentuais da tabela de vencimentos e regulamentação do novo plano de cargos, carreira e remuneração do magistério.

Durante a reunião, os profissionais, liderados pelas professoras Joice Aguiar e Gleicy Gurgel, ouviram do prefeito a situação fiscal do município com dívidas trabalhistas deixadas por gestores passados e que tem causado muita dor de cabeça, a importância do instituto de previdência do município para garantir os direitos dos trabalhadores, os gastos com as aulas remotas (principalmente na área rural), e o que pode ou não ser atendido no momento com relação á pauta de reivindicações dos trabalhadores da educação.

Membro da Comissão da Educação da Câmara Municipal, vereador Ivan Palheta, o secretário de finanças João Queiroz Neto, chefe de gabinete Marcos Souza, secretária executiva Larissa Farah e secretária executiva de educação Socorro Nogueira participaram da reunião.