Servidores empreendedores participam de feira de negócios       

Servidores da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que atuam como empreendedores, participaram nesta quarta-feira, 26/5, da palestra “Empreendedorismo de Oportunidade ou Necessidade”, realizada com o objetivo de preparar e qualificar os participantes da primeira edição – deste ano – da “Feira do Servidor Empreendedor”, que será promovida pela própria secretaria e acontecerá na próxima segunda-feira, 31.

No encontro, os participantes trocaram experiências e receberam orientações sobre como identificar oportunidades e potencializar vendas. De acordo com o subsecretário de Gestão de Pessoas da Semad, Lucas Bandiera, a atividade integra uma série de ações da Prefeitura de Manaus, que visam a valorização do servidor do município.

A palestra foi ministrada pela diretora de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Rayana Pinho, idealizadora do “Bazar da Rayana” – bazar popular que já realizou mais de 200 edições em Manaus.

Na última segunda-feira, 24, a equipe do Departamento de Planejamento da Semad (DPLA), responsável pela organização da feira, reuniu os servidores participantes, para alinhar informações acerca das regras, horários e ações de prevenção à Covid-19.

Os servidores empreendedores se mostram empenhados com a oportunidade de expor seus produtos e serviços, além de motivados, como a servidora e artesã Suani Sampaio, que vai apresentar na feira o “Ateliê Susu”, com produtos em patchwork, acessórios femininos feitos em tecido, além de bijuterias em geral e bolsas.

Marcada para a próxima segunda-feira, 31, a feira será realizada todo fim do mês, no auditório da Casa Militar, na Vila da Prata, zona Oeste, reunindo um número limitado de expositores, cadastrados previamente para a participação. Nesta edição, um total de 18 servidores ocuparão os estandes montados, que irão dispor de uma diversidade de materiais como pinturas em tela e roupas, além de gastronomia, com refeições e doces.