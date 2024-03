Homem que matou cachorro com golpes de terçado é preso no interior do Amazonas

MANAUS | A Polícia Civil (DIP) de Anori (a 195 quilômetros de Manaus), prendeu, em flagrante, um indivíduo, de 34 anos, por matar uma cadela da raça Rottweiler com um golpe de terçado na comunidade Nova Jerusalém, naquele município.





De acordo com o delegado João Batista, da 79ª DIP, na ocasião do crime, o homem estava levando seu boi para o pasto, momento em que a cadela supostamente teria atacado o animal e o autor pegou um terçado e desferiu um golpe na cabeça dela, que morreu no local.

“Os donos da cadela informaram que ela era dócil e criada livremente na comunidade, e nunca teria atacado ninguém. No entanto, sempre latia para os bois que passavam pelo local, e isso teria causado estresse no autor”, disse o delegado.

Os policiais iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do crime e efetuaram a prisão em flagrante do indivíduo pelo crime de maus-tratos a animais com resultado morte, inserido na Lei de crimes ambientais. Ele ficará à disposição da Justiça.