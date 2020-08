Polícia prende homem que matou rival durante discussão em 2018 no Aleixo

MANAUS – A polícia prendeu na manhã terça-feira (18/08), por volta das 8h, Athirson Erick Rodrigues Barbosa, 20, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo homicídio de Noézio Pereira Paiva de Castro, que tinha 36 anos. O crime ocorreu no dia 20 de agosto de 2018, no beco Solimões, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Conforme a delegada Alynne Lima, na ocasião do crime, por volta das 22h, a vítima estava passando pelo local quando iniciou uma discussão com Athirson e um outro indivíduo, momento em que o infrator realizou um disparo de arma de fogo que acertou a nuca de Noézio. Ele foi socorrido e levado até uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 1° de setembro daquele ano.

“Após tomar conhecimento do crime, solicitei à Justiça pela prisão do indivíduo. O mandado de prisão temporária foi expedido e cumprimos no dia 18 de outubro de 2018. Dando continuidade aos trabalhos, remeti o Inquérito Policial (IPL) ao Poder Judiciário e representei pela prisão preventiva do mesmo, a ordem judicial foi expedida no dia 4 de junho deste ano, pela juíza Priscila Maia Barreto, da Central de Plantão Criminal”, explicou Alynne.

Prisão – Após a expedição da ordem judicial, foram iniciadas as diligências para localizar e prender Athirson. Na manhã desta terça, a equipe policial conseguiu cumprir o mandado de prisão na casa onde o infrator estava morando, no mesmo endereço onde o crime ocorreu.

Indiciamento – Athirson Erick foi indiciado por homicídio e, ao término dos trâmites cabíveis no prédio do 16° DIP, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia.