Homem que matou vizinho por conta de um cano quebrado, é preso

MANAUS – A Polícia Civil cumpriu na quinta-feira (10), por volta das 6h, mandado de prisão preventiva em nome de Raimundo Divino Fonseca da Costa, 44, pela prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 20 de setembro deste ano, que teve como vítima José Sebastião Alves, que tinha 53 anos.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, a ação foi efetuada em uma residência, onde o infrator estava escondido, próximo ao local do crime, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

Segundo a autoridade policial, na ocasião do delito, o autor estaria sob efeito de bebida alcoólica e estava procurando quem teria quebrado um dos canos de água da casa dele, quando se encontrou com a vítima e passaram a discutir. Em determinado momento, o infrator desferiu golpe de faca no pescoço de José e fugiu do local.

“Durante as investigações, as testemunhas ouvidas apontaram Raimundo como autor do delito. A partir disso, representamos a Justiça pela decretação da prisão preventiva dele e cumprida na manhã de hoje”, comentou o titular.

Ainda com informações de Araújo, o indivíduo já respondia por outro homicídio ocorrido no ano de 2013.

Procedimentos – Raimundo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos da DEHS, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Ilustração