Homem que violentou a própria filha é condenado a 16 anos de prisão

A Polícia Civil de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu mandado de prisão definitiva contra um homem de 41 anos, condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha. A vítima tinha apenas 6 anos quando o crime ocorreu, em 2012. A prisão foi realizada no bairro Jardim Adriana, no município.





De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, o mandado foi identificado no momento em que a companheira do indivíduo, uma mulher de 48 anos, compareceu à delegacia para denunciá-lo por violência doméstica.

“Consultamos o nome dele no sistema e constatamos que havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, praticado contra a própria filha em 2012, quando ela tinha 6 anos”, informou o delegado.

Ainda segundo Barros, a equipe da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, com o apoio da guarnição da Polícia Militar, foi até o endereço do homem e cumpriu o mandado.

“Ele continuará sendo investigado por violência doméstica contra a companheira”, acrescentou.

O homem foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado e permanecerá à disposição da Justiça.