Homem sai para ir em casa de pastor, e desaparece no Jorge Teixeira

MANAUS – A Polícia pede ajuda da população para localizar Kellysson Adriel Ferreira, 25, que desapareceu na última segunda-feira (17/08), por volta das 18h, após sair da casa onde mora no Conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Especializada por Ilanilse Ferreira, mãe de Kellysson, ele saiu na data mencionada em uma motocicleta. Na ocasião, o desaparecido informou que iria até a casa de um pastor conhecido apenas como ‘Vangue’, e desde então não retornou mais para residência onde mora.

Da última vez em que foi visto, Kellysson trajava calça e blusa jeans e calçava sapatos pretos. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização do indivíduo, que entre em contato com a Especializada pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do desaparecido pelo números (92) 99316-9764, 99106-5266 ou 99510-8921.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.