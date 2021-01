Homem tenta invadir casa da ex-esposa para matá-la no Coroado e acaba preso

MANAUS – Um homem de 36 anos, até o momento não identificado, foi preso na manhã de quinta-feira (28), por violência doméstica, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

A equipe foi informada, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que na rua Ouro Preto, uma mulher solicitou apoio policial, informando que seu ex-esposo estava tentando invadir a residência. Os policiais se dirigiram ao local e, ao se aproximarem da casa, avistaram um homem com uma faca. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele jogou a arma no chão.

A equipe realizou a detenção do homem, que estava em visível estado de embriaguez e resistiu à prisão. Logo em seguida, foi realizado contato com a solicitante, que relatou aos policiais que está em processo de separação, porém o ex-companheiro não aceita e por isso tentou invadir sua casa para agredi-la.

Diante dos fatos, eles foram conduzidos a Delegacia Crime Contra Mulher (DCCM), onde o homem foi autuado em flagrante.

